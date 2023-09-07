Пентагон отменил испытание первого гиперзвукового оружия США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон отказался проводить испытательный запуск первой американской гиперзвуковой ракеты, который собирались провести на мысе Канаверал. Такое заявление сделали в военном ведомстве США.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», - приводит Bloomberg заявление, сделанное в ведомстве.

Bloomberg отмечает, что такое решение Пентагона ставит под угрозу график реализации программы, а также план Вооруженных сил (ВС) США объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября этого года.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российское гиперзвуковое оружие гораздо эффективнее другого в рамках спецоперации на Украине.