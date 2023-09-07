МИД РФ отреагировал на идею США направить Украине изъятые в России активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «воровством» и «практикой отъема» инициативу Вашингтона направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам украинской армии.

«Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение», - заявил российский дипломат, комментируя слова госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, днем ранее, 6 сентября, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что средства, конфискованные Вашингтоном у попавших под санкции российских бизнесменов, пойдут на нужды украинских военных.

Как писал сайт KP.RU, в своем пресс-релизе Госдеп США заявил, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые направят на «реинтеграцию и реабилитацию».