New York Post: усыновленный украинец убил приемных родителей во Флориде Фото: Святослав ЗОРКИЙ

21-летний уроженец Украины, усыновленный семейной парой из Соединенных Штатов семь лет назад, зарезал приемных родителей. Об этом рассказала газета New York Post со ссылкой на полицию штата Флорида.

— Мужчина, усыновленный из украинского приюта, похожего на тюрьму, зарезал своих американских родителей, — говорится в публикации.

Изначально в полицию города Норт-Порт поступил звонок о ссоре в одном из домов, но по прибытию сотрудников по адресу было обнаружено два окровавленных тела. Их приемный сын попытался скрыться, но спустя восемь часов его удалось задержать.

Дядя приемного отца рассказал, что убитые были очень религиозными и неоднократно ездили на Украину, где и взяли из приюта 14-летнего мальчика, несмотря на его тяжелое прошлое. Мать ребенка умерла, а отец был алкоголиком и оставил его в приюте.

Ранее стало известно, что 18-летний украинец изнасиловал 15-летнюю девушку и бросил ее в овраг, предварительно засунув в мешок. Инцидент произошел в чешском городе Пльзень, а перед надругательством, он ранил жертву и угрожал убийством.