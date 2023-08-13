Украинец в Чехии изнасиловал 15-летнюю и засунул ее в мешок

В Чехии 18-летнего украинца задержали за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летний украинец жестоко изнасиловал 15-летнюю девушку и бросил её в овраге, засунув в мешок. Перед этим насильник ранил девушку ножом и пригрозил убить ее. Инцидент произошел в чешском городе Пльзень, пишет издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Микаэлу Райндлову.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг вечером. 18-летний юноша из Украины, который проживает в Чехии уже долгое время, пригласил девушку на прогулку, отвел в лес, связал, заклеил рот скотчем и изнасиловал. После того, как насильник ударил девушку ножом, та притворилась мертвой. Этим она спасла себе жизнь, отметили в полиции. Сейчас девушка в больнице, украинец задержан.

Жители Пльзня после случившегося призывают протестовать против украинцев, пишет издание.

Ранее в Чехии пьяный украинец избил женщину за отказ дать сигарету. Мужчина бил женщину ногами и называл себя «героем из Мариуполя».

Тем временем в Польше местный житель избил уроженца Украины за его речь на родном языке. Этот инцидент произошел на пляже в окрестностях города Познань на западе страны.