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НовостиПолитика7 сентября 2023 10:01

Песков: Права России ущемляют в зарубежных судах, но мы продолжим их отстаивать

Песков заявил, что ущемление прав России противоречит всему, что только можно представить
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: Права России ущемляют в зарубежных судах, но мы продолжим их отстаивать

Песков: Права России ущемляют в зарубежных судах, но мы продолжим их отстаивать

Фото: REUTERS

Права России и ее граждан на защиту интересов в иностранных судах сейчас ущемляются, но государство продолжит их отстаивать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США об отправке конфискованных у российских бизнесменов денег на поддержку бойцов ВСУ.

— Тут, конечно, есть вопиющий факт: сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом, — отметил Песков.

Также он отметил, что такие действия трудно укладываются в голове и противоречат всему, что можно представить с точки зрения национального и международного права. Россия будет отстаивать права государства и граждан, как только будет такая возможность.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном — плохая новость, а вся ответственность за последствия от их использования будет лежать на Соединенных Штатах.