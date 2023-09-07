В Кремле отреагировали на решение США передать ВСУ снаряды с обедненным ураном

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, назвал это плохими новостями, отметив, что ответственность за это «целиком и полностью будет лежать на США».

«Это очень плохие новости … Применение этих снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в минувшую среду, 6 сентября, Пентагон заявил о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Abrams в рамках очередного пакета военной помощи.

Как писал сайт KP.RU, это решение уже прокомментировали в ООН, заявив, что против применения подобного оружия где бы то ни было в мире. В МИД РФ такие поставки назвали преступным актом.