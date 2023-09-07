ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы, которая вывозила в Европу компоненты для боевых самолетов и вертолетов, в том числе для нужд украинской армии.

Преступная группа, которая состояла из украинцев и уроженцев одной из стран Центральной Азии, закупала в России узлы и агрегаты боевых самолетов для дальнейшего незаконного экспорта.

Сообщается, что было изъято свыше 100 изделий авиатехники, а также 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.

Напомним, днем ранее, 6 сентября, ФСБ в ходе масштабных мероприятий выявила 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 российских регионах. Как уточнялось, накрыли 84 подпольных мастерских.