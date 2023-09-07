Песков: Россия будет выстраивать отношения с КНДР без учёта мнения других стран Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не откажется от выстраивания взаимоотношений с Пхеньяном вне зависимости от того, что об этом думают другие страны. Россия дорожит этими отношениями и не позволит повлиять на них извне, сказал Песков в ответ на обвинения со стороны США.

«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями, это наш сосед - Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран», - заявил Песков.

Это стало ответом на обвинения со стороны помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что Северная Корея якобы намеревается поставлять оружие в Россию для поддержки специальной военной операции.

В то же время Песков не стал комментировать возможный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, заявив, что пока Кремлю нечего на это сказать.

Ранее KP.RU сообщил, что США обратились к КНДР с требованием не поставлять оружие в Россию.