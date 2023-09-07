Российские силы ПВО за сутки сбили 41 беспилотник и 11 снарядов HIMARS Украины Фото: Александр КОЦ

Российские расчёты противовоздушной обороны за последние 24 часа сбили большое количество снарядов и аппаратов ВСУ. Только беспилотников удалось уничтожить сразу 41 штуку, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ 7 сентября 2023 года.

«Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное, Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области», - говорится в публикации.

Помимо беспилотников, ПВО России успешно ликвидировали 11 запущенных Украиной реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили в воздухе одну управляемую авиационную бомбу JDAM.

Ранее KP.RU сообщил, что за сутки ВС РФ отразили 14 атак Украины на Запорожском направлении.