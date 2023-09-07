Минобороны РФ: российские войска отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Запорожском направлении российские войска отразили 14 атак ВСУ, в ходе которых противник потерял до 110 военнослужащих.

“На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено четырнадцать атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области”, — уточняется в свежей сводке о ходе спецоперации.

Также на этом направлении было уничтожено много образцов западной техники: например, американская артиллерийская система M777, британская гаубица FH-70 и САУ М109 "Paladin" производства США.

Напомним, глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов также отмечал, что российские войска продолжают успешно сдерживать наступление ВСУ в районе Работино, заставляя противника нести существенные потери.

По данным Минобороны РФ, за три месяца широкомасштабного наступления ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений, потеряв при этом более 66 тысяч военнослужащих.