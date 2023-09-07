МИД Азербайджана назвал манипуляцией слова Пашиняна о перемещении войск Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав политической манипуляцией его заявление о том, что Баку якобы сосредоточил войска на границе и разделительной линии с Нагорным Карабахом.

«Пашинян обвинил Азербайджан в нагнетании военно-политической ситуации в регионе и заявил, что Азербайджан концентрирует силы в регионе, что является частью очередной фейковой политической манипуляцией армянской стороны», - заявили во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что основной угрозой безопасности в регионе считают провокации со стороны Еревана.

В министерстве также заявили, что для установления мира необходимо отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, прекратив военные и политические провокации.

Накануне в Кремле прокомментировали заявление Пашиняна об уходе России из Нагорного Карабаха и ошибке рассчитывать на Москву в вопросе обеспечения безопасности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал залогом успеха в вопросе обеспечения безопасности следование положениями трехсторонних договоренностей.