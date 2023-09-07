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НовостиЭкономика7 сентября 2023 12:23

Курс юаня упал до минимума к доллару с 2007 года

Падение китайской валюты произошло после публикации отчетности по внешней торговле
Роман ПОЛОСИКОВ

Курс китайского юаня упал до 7,32 юаня за доллар впервые с декабря 2007 года. Такое падение китайской национальной валюты объясняется публикацией отчетности по внешней торговле. Об этом рассказали в издании Reuters.

По итогам августа экспорт из Китая снизился почти на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Снижение экспорта из страны наблюдается уже четыре месяца подряд. Также снизился на 7,3 процента импорт в Китай.

Ранее финансовый советник Сергей Кикевич рассказал, что обороты юаня в российской экономике уже давно обогнали доллар и евро. Доля юаневых вкладов в России увеличилась в несколько раз.