Курс юаня упал до минимума к доллару с 2007 года

Курс китайского юаня упал до 7,32 юаня за доллар впервые с декабря 2007 года. Такое падение китайской национальной валюты объясняется публикацией отчетности по внешней торговле. Об этом рассказали в издании Reuters.

По итогам августа экспорт из Китая снизился почти на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Снижение экспорта из страны наблюдается уже четыре месяца подряд. Также снизился на 7,3 процента импорт в Китай.

Ранее финансовый советник Сергей Кикевич рассказал, что обороты юаня в российской экономике уже давно обогнали доллар и евро. Доля юаневых вкладов в России увеличилась в несколько раз.