Economist: США ожидают завершения наступления Украины через 6-7 недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ожидает, что украинское наступление завершится в ближайшие 6-7 недель. По крайней мере такие прогнозы предоставил изданию Economist источник в администрации президента США Джо Байдена, при этом больших успехов от ВСУ там не ожидают.

«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится», - говорится в публикации.

Журнал отмечает, что в Белом доме идут ожесточённые споры касательно того, каких успехов смогут добиться ВСУ в своём наступлении. Пока что многие сходятся в мысли, что понёсшая тяжёлые потери Украина, которая до сих пор не смогла никуда продвинуться, вряд ли добьётся каких-либо результатов.

Ранее KP.RU сообщил, что только за последние сутки, по данным на 7 сентября 2023 года, на одном Запорожском направлении Украина попыталась прорваться 14 раз, и все её атаки были отбиты.