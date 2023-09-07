Ковач: Венгрия не будет принимать критику США о своей политсистеме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт больше не будет принимать критику Вашингтона о политической системе в стране с учетом последних событий внутри США. Такое заявление сделал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на слова главы МИД страны Петера Сийярто.

— Он объявил, что Венгрия больше не будет принимать какую-то критику от США относительно состояния демократии, сославшись на недавние внутриполитические события в Америке, — процитировал министра Ковач.

Также Сийярто осудил Соединенные Штаты за намерения исключить бывшего президента Дональда Трампа из грядущих президентских выборов. Венгрия призвала Вашингтон отказаться от заявлений по поводу демократии в стране.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявила, что страны Запада должны предоставить гарантии безопасности для России, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом она добавила, что Украину нельзя принимать в НАТО.