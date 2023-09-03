Венгрия призвала Запад дать России гарантии безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада должны предоставить России гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине, считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», – заявил он в ходе выступления перед студентами летнего университета в венгерской Вайте.

По мнению Гуйяша, Киев не сможет вернуть территории, вошедшие в состав России. Как отметил глава канцелярии премьера Венгрии, переговоры об урегулировании конфликта на Украине могут иметь успех только при условии участия в них Соединенных Штатов.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что любые гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются Западом, совершенно нежизнеспособны без учета высказанных Россией озабоченностей.

В конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности для России после завершения украинского конфликта.