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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:46

В Волгоградской области сбит беспилотник

Губернатор Бочаров: беспилотник сбит в Волгоградской области
Екатерина КОСОБОКОВА

Беспилотник был перехвачен и сбит в Волгоградской области. В результате произошедшего никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА», - заявил глава области.

По его данным, люди не пострадали. Нет повреждений и среди объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию. Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность киевского режима. Таким образом он ответил на вопрос журналистов об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины.