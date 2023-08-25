Россия будет продолжать СВО, чтобы прекратить террористическую активность Киева

Песков: Россия будет продолжать СВО, чтобы прекратить теракты Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 25 августа, заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО). Это необходимо для того, чтобы предотвращать террористическую активность киевского режима.

«Специальная военная операция будет продолжаться с тем, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаки украинской армии, которые они наносят по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Российский лидер подчеркнул, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.

Российский лидер ранее также сообщал, что цели специальной военной операции (СВО) корректируются в зависимости от текущей ситуации, но в целом они остаются прежними.