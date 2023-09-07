Генетик рассказал, как связан цвет волос и дефицит витамина D

Витамины необходимы организму, но принимать их лучше по назначению врача Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди, проживающие в северных регионах нередко страдают от дефицита витамина D, однако, по мнению ученых, на наличие данного витамина в организме может влиять цвет волос. Об этом «Газете.ru» сообщила врач-генетик Антонина Акименко.

- У людей с рыжими волосами более высокий уровень предшественника витамина D в крови. Благодаря этом, рыжеволосые могут более эффективно синтезировать собственный витамин, - объяснила Акименко.

По словам генетика, такая особенность могла стать последствием эволюционной адаптацией тех, кто живет в бедных на солнечный свет регионах, например, в Северной Европе. При этом, рыжеволосые хуже переносят нахождение на солнце.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что витамин D является витамином из категории жирорастворимых и содержится в обогащенном молоке, яйцах и рыбе. Его также можно получать с помощью специальных добавок.

По данным «Москвы 24», витамин D – единственный из тех, который врачи рекомендуют принимать дополнительно. К тому же, зимой это один из самых популярных витаминов.