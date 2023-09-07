Пограничники Белоруссии отработали на учениях оборону и укрепление границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские пограничники завершили боевые учения у своих границ, отработав современные методики защиты, установки фортификационных сооружений, применения новейшей техники. Об этом сообщили в пресс-службе Погранкомитета Республики.

«Пограничники уделили особое внимание темам обороны подразделений границы, установки фортификационных сооружений, применения новейшей техники для организации связи, а также управления маневренными группами», - говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщил, что 1 сентября военный вертолёт Польши нарушил государственную границу Белоруссии.