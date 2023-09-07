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НовостиПолитика7 сентября 2023 13:17

Пограничники Белоруссии отработали на учениях оборону и укрепление границы

Упор учений делался на фортификационные сооружения и новейшую технику
Сергей КУДРИН
Пограничники Белоруссии отработали на учениях оборону и укрепление границы

Пограничники Белоруссии отработали на учениях оборону и укрепление границы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские пограничники завершили боевые учения у своих границ, отработав современные методики защиты, установки фортификационных сооружений, применения новейшей техники. Об этом сообщили в пресс-службе Погранкомитета Республики.

«Пограничники уделили особое внимание темам обороны подразделений границы, установки фортификационных сооружений, применения новейшей техники для организации связи, а также управления маневренными группами», - говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщил, что 1 сентября военный вертолёт Польши нарушил государственную границу Белоруссии.