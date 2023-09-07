Россиянина Клюшина приговорили в США к девяти годам лишения свободы Фото: REUTERS

Бостонский суд приговорил задержанного в США россиянина Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы, по обвинению в инсайдерской торговле ценными бумагами, основанном на, якобы, украденной информации. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Согласно материалам дела в отношении Клюшина, действовал он вместе с сообщниками. Когда срок заключения россиянина подойдёт к концу - американские власти обязались подвергнуть его немедленной депортации.

Американская прокуратура запрашивала для Клюшина 14 лет заключения, защита же, в свою очередь, предлагала три года, с учётом того, что два с половиной года обвиняемый уже и так провёл в тюрьме США. Однако судья Патти Сарис сочла, что таким образом защита пытается «приуменьшить серьёзность» содеянного Клюшиным, а также заявила о том, что важно не позволить «появиться подражателям».

При этом Сарис всё же учла то, что ранее Клюшин не имел проблем с законом, и активно занимался благотворительностью. Только это позволило снизить срок заключения до 9 лет. Сам россиянин виновным себя считать отказался, на сделку со следствием также не пошёл.

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