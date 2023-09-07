Профессор Шафалинов: смерть девочки от ротавируса - индивидуальная реакция Фото: Виктор Гусейнов

Доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук России Владислав Шафалинов объяснил смерть 7-летней девочки от ротавирусной инфекции на Черном море.

Эксперт отмечает, что случившееся – единичный случай. И туристам не стоит опасаться подобных реакций.

Все зависит от иммунитета. Кто-то с легкостью переносит температуру в 39-40 градусов, у для кого-то 37 уже сложно. Из-за повышенной температуры бывают судороги.

- Причем первопричиной может быть не только ротавирусная инфекция, а любая другая, - сказал Шафалинов Царьграду.

Профессор отметил, что снизить риск заболевания можно, если тщательно соблюдать меры предосторожности.

Не употреблять грязные продукты, не пить воду из непроверенных источников. Если в организм попала морская вода, то стоит быть осторожней. Именно таким путем инфекция проникает в организм.

Ротавирус может приводить к очень серьезным последствиям, поэтому не стоит игнорировать его симптомы, особенно на отдыхе. если такое проявилось, то нужно обращаться в стразовую компанию, передает телеканал "360".

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