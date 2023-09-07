Посол Хон Чхоль: КНДР поддерживает борьбу России за справедливость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КНДР полностью поддерживает борьбу России за справедливость во всем мире и будет продолжать укреплять боевое товарищество с государством. Такое заявление сделал посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль в ходе торжественного приема в посольстве по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.

— Мы вновь шлем полную поддержку и солидарность российскому народу в его справедливом деле за защиту суверенного права страны и достижение международной справедливости, — подчеркнул посол.

Также посол добавил, что Северная Корея намерена укреплять сплоченность и боевое товарищество с Россией и совместно вести борьбу против общего противника.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет выстраивать свои отношения с Пхеньяном не учитывая мнение других стран. Отношения с Северной Кореей будут успешно развиваться и дальше.