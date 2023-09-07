Блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян были задержаны в Армении

В армянском городе Горис был задержан блогер Мика Бадалян, выступающий за сближение Армении с Россией, и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян. По последним данным, оба находятся в Следственном комитете республики, сообщили на Sputnik Армения.

«Идут следственные процедуры, но что стало причиной для задержания - пока не сообщается», - говорится в публикации.

Геворкян прибыл в Армению для того, чтобы подготовить материал для авторского проекта «Мы», о жизни армян в приграничных регионах. Бадалян же уже был однажды арестован в республике, за то, что он якобы распространял «ложные сведения» о готовящихся в Ереване и за его пределами терактах.

«Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», - уже прокомментировала задержание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле прокомментировали военные учения Армении и США. Москва считает, что это плохо скажется на стабилизации в регионе.