СК Армении сообщил о задержании Бадаляна и Геворкяна в Горисе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Армении официально сообщил о задержании пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Ашота Геворкяна. Согласно заявлению ведомства, задержанных подозревают в незаконном обороте оружия, говорится в заявлении СК Армении в социальных сетях.

«Шестого и седьмого сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц", в рамках уголовного дела, возбужденного Службой нацбезопасности Армении и переданного Следственному комитету, задержаны семь человек, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян», - говорится в публикации ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова связала задержание блогера и журналиста с проведением российско-армянского форума в Ереване, и назвала это очередной провокацией со стороны Запада.