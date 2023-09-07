Захарова прокомментировала задержание в Армении блогера Бадаляна Фото: REUTERS

Задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна может являться очередной провокацией Запада. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, Запад вложил большие в деньги в то, чтобы испортить отношения между Россией и Арменией.

Захарова напомнила, что власти Армении неоднократно высказывались за свободу слова, поэтому она не верит в то, что Ереван «будет санкционировать гонения на журналистов».

Сайт KP.RU писал о задержании Бадаляна и Геворкяна. Геворкян прибыл в Армению для того, чтобы подготовить материал для авторского проекта «Мы» о жизни армян в приграничных регионах. Бадаляна ранее уже арестовывали в республике за то, что он якобы распространял «ложные сведения» о готовящихся в Ереване и за его пределами терактах.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что прозвучавшие в Европе слова о том, что Армении нужно вступить в Североатлантический альянс, являются большими фантазиями.