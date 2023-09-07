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НовостиПолитика7 сентября 2023 20:19

Члены избиркома ДНР пострадали в Волновахе при обстреле ВСУ

Одна из сотрудниц избиркома находится на стационарном лечении
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Члены избиркома ДНР пострадали в Волновахе при обстреле ВСУ

Члены избиркома ДНР пострадали в Волновахе при обстреле ВСУ

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Члены участковой избирательной комиссии Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Волноваха, сообщает пресс-служба избиркома ДНР.

«В Волновахе огнем вооруженных формирований Украины ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие», – говорится в Telegram-канале избирательной комиссии.

Отмечается, что одна из сотрудниц избиркома находится на стационарном лечении – она идет на поправку.

Напомним, накануне члены регионального избиркома пострадали при обстреле Волновахи в ДНР Вооруженными силами Украины. В Донецкой народной республике проходит досрочное голосование на выборах депутатов народного совета. Избирательная комиссия региона заявляла, что за первые четыре дня явка составила почти 40%.