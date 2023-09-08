Путин поручил разработать льготы производителям комплектующих к суперкомпьютерам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил разработать льготы для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

«Правительству РФ рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам», – сказано в поручении на сайте Кремля.

Также правительство должно продумать грантовую поддержку ученых, малых и средних технологических компаний для финансирования использования ими суперкомпьютеров, развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры.

Сайт KP.RU писал, что Путин ранее подписал поручения о грантах ученым, отечественные авто и новом подходе к работе чиновников. Так, правительству поручено увеличить максимальный размер грантов для поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях, до 500 миллионов рублей для российских ученых и до 250 миллионов рублей для иностранных ученых.