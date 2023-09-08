«Страна.ua»: Украину ждет коммунальный коллапс

Украине предсказали коммунальный коллапс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине грозит коммунальный коллапс из-за проблем с газом, сообщают местные СМИ.

Как передает издание «Страна.ua», с началом осени на Украине начали массово отключать горячую воду, потому что возникли проблемы с газом. Отмечается, что с 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» «выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ», поэтому греть воду нечем.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что горячая вода – это только «первый звоночек» грядущих проблем, которые спровоцируют «коммунальный коллапс». В свою очередь глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко предупредил, что будущий отопительный сезон будет очень сложным, поскольку многие составляющие энергетической инфраструктуры не готовы к зиме.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предсказал топливный кризис в стране осенью 2023.