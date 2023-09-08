Украина может загнать себя в демографическую «спираль смерти»

Академик Либанова: Украина рискует оказаться в демографической «спирали смерти» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина рискует попасть в «спираль смерти» из-за демографического кризиса в стране. Об этом предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук, слова которой передает британская благотворительная организации AOAV.

Либанова выразила обеспокоенность из-за массового отъезда украинок репродуктивного возраста за рубеж. Как она отметила, возникнут серьезные проблемы, если они не вернутся на родину. По ее словам, в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а через восемь лет была последней в Европе по данному показателю.

В статье академик обращает внимание на прогноз украинских демографов, предсказывавших падение общего коэффициента рождаемости в 2023-2024 годах до 0,71, что будет самым низким из когда-либо зафиксированных показателем.

«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», - заявила эксперт, отметив, что в конфликте рождаемость не восстановится.

Напомним, в июне этого года на Украине сообщили о сокращении населения страны на 8,6 миллиона человек, уточнив, что без какого-либо изменения пенсионеров вскоре будет вдвое больше работающего населения.