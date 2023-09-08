Маск заявил об отказе активировать Starlink для атаки ВСУ в районе Крыма Фото: REUTERS

Илон Маск опроверг заявления о том, что в прошлом году отключил работу сервиса спутниковой связи Starlink в районе Крыма, но фактически подтвердил, что помешал украинским войскам атаковать Черноморский флот РФ.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на биографии бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона, написал, что Илон Маск отключил работу Starlink около Крыма, сорвав таким образом атаку украинской армии на российский флот.

«Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего», - подчеркнул предприниматель на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Как сообщил Илон Маск, он действительно получил экстренный запрос от «правительства» на активацию спутниковой связи Starlink на пути следования до Севастополя, чтобы «потопить большую часть российского флота на якоре».

«Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт и эскалацию конфликта», - отметил он.

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