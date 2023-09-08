Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели Фото: REUTERS

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ вынуждено перебрасывать войска на Запорожское направление с других районов, поскольку истощило свои резервы, предназначенные для наступления.

“ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для наступления в Запорожской области, и сейчас применяют принцип каруселей, перебрасывают дополнительные силы с других участков и областей, подконтрольных режиму Зеленского”, — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Также он отметил, что российские войска демонстрируют высокий уровень слаженности и подготовки, из-за чего ВСУ не могут завладеть инициативой и несут колоссальные потери в безуспешных попытках прорвать оборону ВС РФ.

Рогов добавил, что недавнее заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы заметном прогрессе ВСУ в текущем наступлении являются вымыслом, а Украина стала черной дырой, в которую Запад выбрасывает деньги налогоплательщиков для удержания у власти президента Зеленского.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Григорий Азарёнок - про Зеленского: Шлепнуть эту скотину и дело с концом (подробнее)