Рогов: слова Блинкена о наступлении ВСУ в Запорожской области являются вымыслом Фото: соцсети

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о заметном прогрессе ВСУ в текущем наступлении являются вымыслом.

“Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима Зеленского”, — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

По его мнению, союзники Киева сделали из Украины серую зону, в которой западные элиты занимаются собственным обогащением и делают “бизнес на смертях жителей” постукраинского пространства.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что в конфликте на Украине заинтересованы некоторые экономические круги на Западе, получающие рекордную прибыль, в том числе на поставках оружия, и заинтересованные в затягивании боевых действий.

Тем временем на поле боя, по данным Минобороны России, киевский режим лишь за три месяца наступления потерял уже более 66 тысяч военнослужащих и более 7 тысяч единиц военной техники, но не добился значительных успехов ни на одном из направлений.

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