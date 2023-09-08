Марочко: командование ВСУ сменило тактику атак на Краснолиманском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменило тактику атак на российские позиции около Червоная Диброва в Луганской Народной Республики (ЛНР), комбинируя штурмовые действия с позиционной работой. Такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Червоная Диброва отмечается, что вооруженные формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными. После "накатов" идет активная контрбатарейная борьба», - приводит РИА Новости заявление подполковника в отставке.

По словам Марочко, подобная тактика применяется украинскими войсками, чтобы попытаться выиграть время на перегруппировку и восстановление боеспособности штурмовых подразделений.

Накануне председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование вынуждено перебрасывать войска на Запорожское направление с других районов из-за истощения своих резервов, которые были предназначены для наступления.

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