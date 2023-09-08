ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, подготовленный жителем Севастополя по заданию украинской военной разведки. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель города Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял подготовку теракта», - сказали в ЦОС.

Отмечается, что в оборудованном тайнике задержанного жителя Севастополя нашли предназначенное для совершения теракта самодельное взрывное устройство, которое было сделано на основе пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства.

Напомним, в минувшую среду, 6 сентября, ФСБ сообщила о задержании жителя Ростовской области за передачу на Украину информации об одном из военных объектов в Краснодарском крае.

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