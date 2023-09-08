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НовостиПолитика8 сентября 2023 7:44

SHAMAN выступил на Саур-Могиле в честь дня освобождения Донбасса от нацистов

В ходе концерта SHAMAN исполнил гимн Российской Федерации
Сергей ЧИКОВ
SHAMAN выступил на Саур-Могиле в честь освобождения Донбасса от нацистов

SHAMAN выступил на Саур-Могиле в честь освобождения Донбасса от нацистов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец SHAMAN в честь дня освобождения Донбасса исполнил гимн Российской Федерации в ходе концерта на мемориале “Саур-Могила”.

Вместе с Шаманом поддержать жителей Донбасса на концерт приехали Григорий Лепс, Азамат Мусагалиев, Ирина Дубцова, Гоша Куценко и многие другие звезды.

“Настрой боевой. Очень приятно, что меня здесь ждут, любят и слушают мои песни, потому что я делаю свое творчество с полной отдачей для того, чтобы радовать, трогать сердца людей.” — отметил SHAMAN.

Вместе со знаменитостями на концерте смогли выступить участники спецоперации, которые исполнили авторские песни, написанные прямо на передовой и позже ставшие популярными в интернете.

Президент России Владимир Путин также поздравил жителей региона с праздником 80-летия освобождения Донбасса от нацистской оккупации. 8 сентября 1943 года столицу региона отбили у войск неприятеля.