SHAMAN выступил на Саур-Могиле в честь дня освобождения Донбасса от нацистов

SHAMAN выступил на Саур-Могиле в честь освобождения Донбасса от нацистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец SHAMAN в честь дня освобождения Донбасса исполнил гимн Российской Федерации в ходе концерта на мемориале “Саур-Могила”.

Вместе с Шаманом поддержать жителей Донбасса на концерт приехали Григорий Лепс, Азамат Мусагалиев, Ирина Дубцова, Гоша Куценко и многие другие звезды.

“Настрой боевой. Очень приятно, что меня здесь ждут, любят и слушают мои песни, потому что я делаю свое творчество с полной отдачей для того, чтобы радовать, трогать сердца людей.” — отметил SHAMAN.

Вместе со знаменитостями на концерте смогли выступить участники спецоперации, которые исполнили авторские песни, написанные прямо на передовой и позже ставшие популярными в интернете.

Президент России Владимир Путин также поздравил жителей региона с праздником 80-летия освобождения Донбасса от нацистской оккупации. 8 сентября 1943 года столицу региона отбили у войск неприятеля.