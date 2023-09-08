Марочко назвал причины небоевых потерь ВСУ Фото: REUTERS

Потери в украинской армии случаются не только в ходе боевых действий, но и из-за ужасного психологического состояния внутри. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».

— Это было и раньше. Такие потери ВСУ наблюдаются с 2014 года. Просто сейчас начался резкий рост, всплеск таких ситуаций. Психологическое состояние украинской армии на низком уровне. Они несут колоссальные потери и это отпечатывается на состоянии украинских военных, — подчеркнул эксперт.

Также Марочко отметил, что преимущественно украинские мобилизованные не хотели принимать участие в боевых действиях, поэтому они начинают пьянствовать и вступают в полемику с командованием.

По имеющейся у эксперта информации, Киев связывает небоевые потери с плохой работой психологов и политруков. Сложно что-либо объяснить бойцам, когда они понимают, что стали марионетками в руках Соединенных Штатов.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ изменило тактику атак на российские позиции в некоторых районах. Украинские подразделения комбинируют штурмовые действия с позиционной работой.

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