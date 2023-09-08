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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 8:56

Система ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма

Аксенов: система ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник на севере Крыма. Такое заявление сделал губернатор региона Сергей Аксенов.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - сказано в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале главы региона.

Напомним, вечером в минувшей четверг, 7 сентября, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинского беспилотника по промышленному объекту в столице региона, уточнив, что в результате атаки загорелось административное здание.

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