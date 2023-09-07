Богомаз: после атаки беспилотника в Брянске загорелось административное здание Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 7 сентября, сообщил об атаке украинского беспилотника по промышленному объекту в столице региона. В результате загорелось административное здание.

«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, это привело к пожару в административном здании. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнил глава региона.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в регионе был перехвачен и сбит в Волгоградской области. В результате произошедшего никто не пострадал, повреждений также не было зафиксировано.

Министерство обороны РФ также информировало, что российскими системами ПВО в четверг, 7 сентября, были отражены атаки беспилотников. Так, было уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области.