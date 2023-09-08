Боррель: ЕС ожидает от своих партнеров усилий по изоляции России Фото: REUTERS

Евросоюз ожидает от своих международных партнеров, как и от Грузии, усилий по изоляции России на фоне украинского конфликта. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на пресс-конференции в Тбилиси.

— Мы поддерживаем Украину и продолжим поддерживать ее столько, сколько понадобится. Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнеры координировали усилия по изоляции России, — отметил Боррель.

Также глава дипломатии Евросоюза добавил, что приветствует усилия Грузии по вопросам обхода санкций Россией.

Напомним, что ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть готов к расширению, поскольку скоро в ЕС появится сразу десять новых государств. Он также отметил, что для членства страны должны обязательно выполнить все условия и установить четкую политическую цель.