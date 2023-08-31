Боррель: Евросоюз должен готовиться к вступлению 10 новых стран Фото: REUTERS

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен готовиться к новому расширению, при котором в ЕС вступит сразу 10 новых стран.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что на следующем саммите ЕС в октябре главы стран обсудят также вопрос вступления Украины и Молдавии, а также могут обсудить и членство Грузии и Боснии и Герцеговины.

В свою очередь журналист издания Financial Times Тони Барбер предупредил, что вступление Украины может ударить по странам восточной Европы, которые не смогут конкурировать с украинской сельхозпродукцией, а также приведет к сокращению финансирования многих членов союза.

Британский полковник в отставке Ричард Кемп считает, что Украина не войдет в ЕС из-за высокой стоимости данного процесса и истощенности текущим конфликтом.