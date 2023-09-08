Мария Погребняк рассказала о причинах развода с мужем-футболистом после 17 лет брака Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария и Павел Погребняк официально развелись после 17 лет брака. Данные об этом появились на официальном сайте Преображенского районного суда города Москвы в минувший четверг, 7 сентября.

Мария Погребняк рассказала о причинах расставания, опровергнув сообщения о том, что все произошло на почве измен бывшего футболиста.

«Мы разошлись не по этой причине. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Сейчас у меня столько событий в жизни происходит. Проекты, съемки, путешествия. Я счастлива!», - рассказала она «КП-Екатеринбург».

Кроме того, по ее словам, после развода они остались «в прекрасных отношениях». Так Мария рассказала, как на первое сентября вместе с Павлом провожала сыновей в школу. «Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться», - уточнила блогер.

Напомним, как писал сайт KP.RU, из документа суда следует, что инициатором развода была Мария, но сам брак был расторгнут на основании заключения мирового соглашения.