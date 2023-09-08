Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций готова выполнить любые условия России для возобновления зерновой сделки. Об этом рассказала газета Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе российского МИД Сергею Лаврову.

В издании утверждают, что Гутерриш предложил Лаврову определенное соглашение между ООН и Россией, которое будет основываться на четырех принципах, способствующих возобновлению сделки. Реализация этого соглашения предполагает исполнение всех требований, которые ранее выдвигала российская сторона.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва будет придерживаться позиции президента Владимира Путина. Лидер страны сказал, что возвращение к зерновой сделке возможно только при выполнении всех требований и снятия санкций с российских компаний, связанных с удобрениями и сельхозпродукцией.