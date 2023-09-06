МИД РФ: перспектив выполнения Западом требований России по зерновой сделке нет

МИД раскрыл позицию России по зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по поводу черноморской зерновой инициативы, которая прекратила свое действие 17 июля 2023 года.

В заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что российская сторона продолжает придерживаться озвученной 4 сентября позиции президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о возвращении к вопросу возобновления работы зерновой инициативы только в случае снятия санкций с отечественных компаний, связанных с сельхозпродукцией и удобрениями.

"Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются", - говорится в заявлении дипведомства.

В МИД РФ также напомнили о недавних высказываниях Киева, где хотят и дальше добиваться ужесточения санкций против РФ. "Нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом", - заключили в МИД.

Ранее KP.RU рассказал, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог убедить Путина на переговорах в Сочи возобновить зерновую сделку.