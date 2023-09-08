Балицкий: ВСУ в ходе мясных штурмов под Работино потеряли около 10 тысяч бойцов

Балицкий: ВСУ при "мясных штурмах" Работино потеряли около десяти тысяч человек Фото: REUTERS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ходе безуспешного штурма российских укреплений в районе населенного пункта Работино ВСУ потеряли около 10 тысяч бойцов, при этом около трех тысяч бойцов было потеряно лишь за последние две недели.

“По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать. И только около 3 тысяч за крайние две недели этих мясных штурмов”, — сказал Балицкий в эфире телеканала “Россия 24”.

Он отметил, что на линии соприкосновения находится “огромное количество трупов” военнослужащих ВСУ, которых просто не успевают увезти с передовой.

Тем временем на Соледарском направлении, по словам одного пленного бойца ВСУ, обстановка не сильно отличается и командование отправляет украинских солдат в штурм по трупам своих товарищей.