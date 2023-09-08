Польские войска провели первые стрельбы из американских танков Abrams Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские военные провели первые стрельбы из закупленных у Вашингтона танков Abrams М1А1. Такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Танкисты Варшавской первой бронетанковой бригады уже провели первые боевые стрельбы. Это очередной шаг, укрепляющий обороноспособность Войска Польского», - заявил глава военного ведомства.

Как сообщили в министерстве, стрельбы состоялись на военном полигоне в Бедруске. Однако о каких-либо результатах в ведомстве не заявили.

Напомним, в конце июня появилось сообщение о поступлении первой партии закупленных поляками у Вашингтона танков. Как отмечалось, в общей сложности у Варшавы будет 42 танка Abrams. Согласно приведенным данным, в 2024 года США начнут присылать в Польшу и M1A21 SEPv3, а общая сумма закупки составила 4,7 млрд долларов.