"Удобно на самом деле": Медведев показал, как проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Медведев проголосовал за мэра Москвы дистанционно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов столицы дистанционно. Процесс электронного голосования политик заснял на видео и опубликовал на личной странице "ВКонтакте".

Медведев проголосовал с планшета из своего рабочего кабинета. Всё действие с выбором кандидата, учетом голоса и загрузкой сайта заняло не более 15 секунд.

"Удобно на самом деле", - подытожил Медведев на ролике.

Отметим, что для Медведева это не первый опыт дистанционного голосования. В 2021 году зампреда Совбеза РФ отдал свой голос онлайн на выборах депутатов Госдумы, а в 2022 поучаствовал в дистанционном голосовании на муниципальных выборах.

Напомним, в 2023 году выборы мэра Москвы проходят в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Всё, что нужно знать о кандидатах в мэры и как правильно проголосовать, можно прочитать на сайте KP.RU.