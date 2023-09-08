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НовостиПолитика8 сентября 2023 11:50

"Удобно на самом деле": Медведев показал, как проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Дарья ЧИПУРНАЯ
Медведев проголосовал за мэра Москвы дистанционно

Медведев проголосовал за мэра Москвы дистанционно

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов столицы дистанционно. Процесс электронного голосования политик заснял на видео и опубликовал на личной странице "ВКонтакте".

Медведев проголосовал с планшета из своего рабочего кабинета. Всё действие с выбором кандидата, учетом голоса и загрузкой сайта заняло не более 15 секунд.

"Удобно на самом деле", - подытожил Медведев на ролике.

Отметим, что для Медведева это не первый опыт дистанционного голосования. В 2021 году зампреда Совбеза РФ отдал свой голос онлайн на выборах депутатов Госдумы, а в 2022 поучаствовал в дистанционном голосовании на муниципальных выборах.

Напомним, в 2023 году выборы мэра Москвы проходят в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Всё, что нужно знать о кандидатах в мэры и как правильно проголосовать, можно прочитать на сайте KP.RU.