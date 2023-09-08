Россия обладает данными о попытках взорвать газопроводы в Черном море Фото: REUTERS

У России есть данные, которые указывают на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил, что Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море для атаки гражданских и военных российских судов, которые охраняли энергетическую инфраструктуру.

«Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода „Турецкий поток“ и газопровода „Голубой поток“… Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать», - заявил он, напомнив про взрывы «Северных потоков».

Напомним, 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атак беспилотниками на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым в Турцию идет российский газ.