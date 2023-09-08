Захарова призвала Гутерриша сначала выполнить обещанное по зерновой сделке Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что генсеку ООН Антониу Гутерришу стоит сначала выполнить обещания по зерновой сделке, а уже потом предлагать новые решения. Об этом рассказала «Лента.ру»

— Такие же заверения давались и ранее. Эти инструменты должны заработать. На словах обещать может каждый. Необходимо, чтобы обещанное было выполнено, — подчеркнула Захарова.

Ранее газета Bild рассказала, что ООН готова пойти на любые условия российской стороны для возобновления зерновой сделки. Об этом стало известно из конфиденциального письма генсека Антониу Гутерриша для главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Предложение генсека ООН подразумевает четыре основных принципа, которые должны помочь в реализации всех требований, выдвинутых российской стороной.