Экс-советник Кучмы Соскин: удары России по ВСУ наносят невосполнимые потери Фото: REUTERS

Более сильные удары российской армии по Украине наносят невосполнимые потери. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже фактически становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери, — подчеркнул Соскин.

По мнению эксперта, российские удары стали более мощными, а в это время руководство Украины может делать только громогласные и пустые заявления. Соскин считает, что назначение нового человека на пост главы Министерства обороны Украины не может ничего изменить.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что потери украинской армии уже к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. В это время Киев специально указывает убитых солдат в списке пропавших, чтобы не выплачивать семьям бойцов пособия.