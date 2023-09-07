Экс-премьер Азаров: к концу года потери ВСУ превзойдут полмиллиона человек Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери украинских войск к концу года могут превзойти отметку в 500 тысяч человек, поэтому Киев вынужден скрывать это и объявлять погибших бойцов пропавшими без вести.

“Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена. А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра.” — сказал Азаров в эфире украинского телеканала “Мечта”.

Азаров добавил, что киевский режим “специально указывает” убитых в списке пропавших также для того, чтобы не выплачивать пособия. По его данным, из 700 тысяч участников конфликта почти никто не получил обещанных денег.

Напомним, ранее бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук также отмечал, что украинские войска несут огромные потери и перспектив у текущего наступления нет, однако президент Украины Владимир Зеленский не может ни прекратить конфликт, ни пойти на переговоры с Россией.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин считает, что с каждым днем революционные настроения на Украине усиливаются и Зеленский в скором времени может быть свергнут в ходе военного переворота.